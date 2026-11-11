Workpoint Entertainment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Workpoint Entertainment hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Workpoint Entertainment ein EPS von 0,080 THB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,52 Prozent auf 432,8 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 478,3 Millionen THB gelegen.

Redaktion finanzen.at