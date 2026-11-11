|
11.11.2026 06:31:29
Workpoint Entertainment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Workpoint Entertainment hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Workpoint Entertainment ein EPS von 0,080 THB in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,52 Prozent auf 432,8 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 478,3 Millionen THB gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!