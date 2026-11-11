Worksport Aktie
WKN DE: A3CSQQ / ISIN: US98139Q2093
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11.11.2026 20:19:09
Worksport: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Worksport (NASDAQ:WKSP) reported record quarterly net sales of $7.2 million. Higher sales and lower operating expenses narrowed the net loss to $3.6 million as manufacturing efficiency improved. Three takeaways from management highlight the path forward.
Sales of NEXUS, the company's premium hard-folding truck-bed cover, surged as production expanded at the West Seneca factory. Shared manufacturing components with entry-level models allowed the product line to expand without proportional cost increases.
Management transitioned production toward a just-in-time model, which aligns component purchasing directly with customer reorders to reduce excess stockpiles. Releasing capital locked in inventory helped reduce operating cash burn to $0.4 million during the period.
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