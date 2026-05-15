15.05.2026 06:31:29

Worksport hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Worksport gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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