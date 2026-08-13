Worksport: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Worksport hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at