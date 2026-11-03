World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
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03.11.2026 03:59:35
World Acceptance: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 23, 2026, World Acceptance (NASDAQ:WRLD) reported adjusted earnings of $1.92 per share. Strict lending discipline drove lower delinquency rates across the portfolio. Three things management said stand out.
Provision expense fell 7.7% year over year alongside lower delinquency rates. Tighter credit standards helped protect the balance sheet during the quarter.
Credit levers remain tighter than they were last year, despite a modest easing since March. Management focuses on operational fundamentals rather than chasing growth in an uncertain economic environment.
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