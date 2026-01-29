World Acceptance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

World Acceptance präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,45 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent auf 141,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at