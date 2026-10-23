World Acceptance Corporation Posts Q2 Net Profit As Revenue Increases

(RTTNews) - World Acceptance Corporation (WRLD), a provider of personal loans, tax services, and filing support, on Friday posted a net profit for the second-quarter of fiscal 2027, helped by improved interest income and a drop in total expenses.

For the three-month period to September 30, the company posted a net income of $8.755 million, or $1.92 per share, compared with a net loss of $1.663 million, or $0.33 per share in the same period last year.

Total expenses moved down to $127.539 million from $136.153 million last year. Total revenue was $139.207 million, up from $134.848 million in the previous year. Interest and fee income moved up to $123.277 million from $118.958 million a year ago.

Gross loans outstanding stood at $1.319 billion as of September 30, 2026, up from $1.315 billion gross loans outstanding as of September 30, 2025.