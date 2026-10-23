World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
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23.10.2026 14:39:23
World Acceptance Corporation Posts Q2 Net Profit As Revenue Increases
(RTTNews) - World Acceptance Corporation (WRLD), a provider of personal loans, tax services, and filing support, on Friday posted a net profit for the second-quarter of fiscal 2027, helped by improved interest income and a drop in total expenses.
For the three-month period to September 30, the company posted a net income of $8.755 million, or $1.92 per share, compared with a net loss of $1.663 million, or $0.33 per share in the same period last year.
Total expenses moved down to $127.539 million from $136.153 million last year. Total revenue was $139.207 million, up from $134.848 million in the previous year. Interest and fee income moved up to $123.277 million from $118.958 million a year ago.
Gross loans outstanding stood at $1.319 billion as of September 30, 2026, up from $1.315 billion gross loans outstanding as of September 30, 2025.
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