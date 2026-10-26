World Acceptance legte Quartalsergebnis vor

World Acceptance hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,380 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 139,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte World Acceptance einen Umsatz von 134,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at