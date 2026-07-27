World Acceptance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

World Acceptance hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 139,2 Millionen USD – ein Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem World Acceptance 132,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at