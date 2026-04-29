Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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29.04.2026 18:33:37
World Bank estimates energy prices will surge 24 percent in 2026.
Iran war is fueling inflation and slowing growth around the world, according to a new report.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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