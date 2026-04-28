Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
28.04.2026 16:32:07
World Bank forecasts 24% surge in energy prices in 2026 due to Middle East war
Commodity prices could rise even further if hostilities in the region escalatedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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