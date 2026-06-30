WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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30.06.2026 22:47:12
World Bank to phase out China lending
Decision from global development institution follows years of pressure from the Trump administrationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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