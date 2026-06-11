WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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11.06.2026 15:30:03
World Bank warns El Niño risks driving up global food prices
Weather phenomenon threatens to worsen problems for farmers already dealing with high fertiliser costs due to Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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