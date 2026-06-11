WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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11.06.2026 15:30:04
World Bank Warns Iran War Is Slowing Global Growth
The world economy is weakening as energy prices fuel a new bout of inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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