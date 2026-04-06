WORLD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WORLD hat am 03.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 39,35 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat WORLD mit einem Umsatz von insgesamt 76,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,77 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 171,36 JPY. Im Vorjahr hatte WORLD 159,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat WORLD im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 284,01 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 225,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at