WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
21.02.2026 02:00:36
World Cancer Day: Smoking, infections and alcohol cause 4 in 10 preventable cancer cases
A new WHO study suggests that over 7 million cases of cancer in 2022 were preventable. Nearly 40% of all the cases that year were linked to modifiable risk factors — behavioral and environmental factors we can change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!