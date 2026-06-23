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24.06.2026 01:47:20

World Cup: Amiri another wildcard for Nagelsmann's Germany

The Mainz midfielder with Afghan roots has become a key member of Germany's 2026 World Cup squad. Coach Julian Nagelsmann said Amiri can provide the team with a spark when it's most needed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch tiefer. An den US-Börsen dominiert Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
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