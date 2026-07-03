WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
03.07.2026 07:03:23
World Cup: Amiri another wildcard for Nagelsmann's Germany
The Mainz midfielder with Afghan roots has become a key member of Germany's 2026 World Cup squad. Coach Julian Nagelsmann said Amiri can provide the team with a spark when it's most needed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!