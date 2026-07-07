WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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07.07.2026 20:59:32
World Cup: Amiri another wildcard for Nagelsmann's Germany
The Mainz midfielder with Afghan roots has become a key member of Germany's 2026 World Cup squad. Coach Julian Nagelsmann said Amiri can provide the team with a spark when it's most needed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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