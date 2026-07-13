WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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13.07.2026 14:07:21
World Cup: Balogun red and expansion keep FIFA in spotlight
The fallout from Folarin Balogun’s red card continues, as reports suggest the decision was made unilaterally by the chairman of FIFA’s disciplinary committee. Meanwhile, the tournament could be set to expand once more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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