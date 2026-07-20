WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.07.2026 12:23:20
World Cup: Balogun red and expansion keep FIFA in spotlight
The fallout from Folarin Balogun's red card reversal continues as reports suggest the chairman of FIFA’s disciplinary committee made the decision unilaterally. Meanwhile, the World Cup could be set to expand once more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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