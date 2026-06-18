Ophir Resources Aktie

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WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031

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18.06.2026 12:51:20

World Cup: Cape Verde hero and Iran suffer US travel woes

After starring in Cape Verde's draw with Spain, goalkeeper Vozinha shared his sadness that an expensive travel bond stopped his mother from attending. On the same day, Iran's coach said his team were being "oppressed."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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