WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.06.2026 02:27:45
World Cup: Cape Verde hero and Iran suffer US travel woes
After starring in Cape Verde's draw with Spain, goalkeeper Vozinha shared his sadness that an expensive travel bond stopped his mother from attending. On the same day, Iran's coach said his team were being "oppressed."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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