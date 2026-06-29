29.06.2026 14:03:23

World Cup: Cape Verde hero and Iran suffer US travel woes

After starring in Cape Verde's draw with Spain, goalkeeper Vozinha shared his sadness that an expensive travel bond stopped his mother from attending. On the same day, Iran's coach said his team were being "oppressed."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil seitwärts. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
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