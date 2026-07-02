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02.07.2026 10:31:19
World Cup: Cape Verde hero and Iran suffer US travel woes
After starring in Cape Verde's draw with Spain, goalkeeper Vozinha shared his sadness that an expensive travel bond stopped his mother from attending. On the same day, Iran's coach said his team were being "oppressed."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.