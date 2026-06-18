WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.06.2026 12:47:20
World Cup: Edin Dzeko still strong for Bosnia-Herzegovina
With so much unpleasantness surrounding this year's World Cup it's easy to forget that there's anything about it that can elicit a smile. But the story of Bosnia-Herzegovina captain Edin Dzeko sure can.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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