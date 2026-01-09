WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 17:47:20

World Cup: Germany to be based at North Carolina hotel

Germany will be making a hotel in Winston-Salem their base camp during next summer's World Cup. The choice of headquarters has been seen as key to the national team's success – or failure at previous World Cups.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten