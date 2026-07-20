WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.07.2026 12:11:22
World Cup: Morocco's Ismael Saibari signs for Bayern Munich
Three nationalities, five languages and soon to be resident in a fourth country: Ismael Saibari, the star of Morocco's World Cup so far, has signed for Bayern Munich. But he has business to finish with the Atlas Lions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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