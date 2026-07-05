WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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06.07.2026 00:03:21
World Cup: Trump thanks FIFA for suspending Balogun's red card ban
USA star Falorin Balogun had been set to miss the Round of 16 World Cup match against Belgium, but has now been cleared to play after an unexpected move by FIFA. The Belgian FA has called the decision "astonishing."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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