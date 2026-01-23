WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
23.01.2026 12:15:20
World Cup 2026: Could Europe drive a boycott?
Just as it did in Russia 2018 and Qatar 2022, politics is dominating the build up to World Cup 2026. Could discontent with Donald Trump in Europe see football heavyweights united behind such a cause?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
