WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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10.06.2026 20:15:20

World Cup 2026: Edin Dzeko still going strong for Bosnia

With all so much unpleasantness surrounding this World Cup it's easy to forget that there's anything about it that can generate a smile. Bosnia captain Edin Dzeko's story can.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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