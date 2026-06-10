WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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10.06.2026 20:19:19
World Cup 2026: How an old song from Bosnia went viral
Some have already called it the unofficial song of the 2026 World Cup. So how did a tune that was more than a decade old take the Balkans — and beyond — by storm?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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