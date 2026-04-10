WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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10.04.2026 14:47:51
World Cup 2026: Iraq qualify but Iran doubts loom
Iraq have overcome tough circumstances to reach the World Cup for the first time in 30 years, with the lineup now complete. But Iran's potential withdrawal still hangs over a tournament fraught with political issues.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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