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23.03.2026 16:27:34

World Cup 2026: Is the US-Iran war an ethical tipping point?

The US is the main host of the 2026 World Cup. But it's currently at war with Iran, which has qualified for the tournament. The ethical conflicts of this soccer competition grow more complex each week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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