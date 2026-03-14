WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
14.03.2026 10:51:20
World Cup 2026: Jordan fans frustrated by US visa hurdles
Jordan is set to make its World Cup debut, but military conflict and the US government may keep fans at home. Those wishing to travel with their team are calling for answers on visas from FIFA and the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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