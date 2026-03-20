WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.03.2026 14:55:21
World Cup 2026: Jordan fans frustrated by US visa hurdles
Jordan is set to make its World Cup debut, but military conflict and the US government may keep fans at home. Those wishing to travel with their team are calling for answers on visas from FIFA and the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Visa Inc.
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20.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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20.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
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19.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
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18.03.26
|Visa: Neues Programm für KI-Zahlungen nimmt in Europa Fahrt auf - Aktie tiefer (dpa-AFX)
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.