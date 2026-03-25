Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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25.03.2026 21:43:20
World Cup 2026: Jordan fans frustrated by US visa hurdles
Jordan is set to make its World Cup debut, but military conflict and the US government may keep fans at home. Those wishing to travel with their team are calling for answers on visas from FIFA and the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Visa Inc.
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26.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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20.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
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19.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
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|21.01.26
|Visa Kaufen
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|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.