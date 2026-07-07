WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
07.07.2026 04:55:20
World Cup 2026: Trump, FIFA and the Balogun controversy
One of the few certainties of World Cup football has been rocked after Donald Trump lobbied FIFA to overturn a US red card suspension. The decision has caused outrage but it isn't completely without precedent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!