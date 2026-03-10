WORLD Aktie
World Cup 2026: US-Iran war adds to list of concerns
With 100 days to go until World Cup 2026 starts, the war between co-host USA and qualifiers Iran poses serious questions. Spiraling prices, safety and reluctant host cities are among the other unresolved issues.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
