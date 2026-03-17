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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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17.03.2026 10:31:20
World Cup 2026: US-Iran war an ethical tipping point
The main host of the 2026 World Cup, the USA, is currently at war with a country that has qualified for the tournament. The ethical conflicts of this tournament grow more complex with each week.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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