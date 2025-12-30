WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
30.12.2025 07:11:20
World Cup 2026 draw: Germany to face Curacao, Trump wins prize
US President Donald Trump was awarded the inaugural FIFA Peace Prize at the 2026 World Cup draw, as the groups for the tournament were selected.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|3 110,00
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.