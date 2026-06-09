Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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10.06.2026 00:29:00
World Cup 2026 Stock Winners: Water Breaks To Boost Fox, US Soccer Could Lift Apple
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05.06.26
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15.05.26
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10.05.26
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08.05.26