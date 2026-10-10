STADIUM Aktie
WKN DE: A3EB18 / ISIN: JP3399360001
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10.10.2026 19:07:25
World Cup 2034: Does Saudi Arabia shelving Neom Stadium spell trouble?
Since winning the right to hold the 2034 World Cup unopposed, Saudi Arabia has been pulling away from sport. With reports that its most ambitious stadium project will be abandoned, what does this mean for the World Cup?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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