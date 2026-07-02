WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.07.2026 15:13:01
World Cup boom falters as US hospitality jobs fall in June
There had been early signs of a jobs boom from the tournament, but hospitality jobs declined in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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