WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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02.07.2026 15:13:01

World Cup boom falters as US hospitality jobs fall in June

There had been early signs of a jobs boom from the tournament, but hospitality jobs declined in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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