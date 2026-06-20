Dreams Incorporated Aktie
WKN DE: A0MKAZ / ISIN: US2619832098
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20.06.2026 21:23:19
World Cup dreams come true for young German footballers
Three young US college soccer players from Germany have had the opportunity to meet some of their World Cup heroes, as the men's natonal team's base camp is just around the corner.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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