WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
18.07.2026 11:01:54
World Cup Final Drives Billions in Bets on Kalshi and Polymarket
The soccer tournament has helped propel the prediction markets to new user records, creating what may be the largest gambling event in history.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!