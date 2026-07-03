WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.07.2026 06:00:24
World Cup goals spree by star players proves costly for gambling companies
Performance of top strikers and victories for popular teams have cost DraftKings as much as $50mnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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