WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.05.2026 19:59:19
World Cup 'prices will drop' but too late for traveling fans
Among many firsts at World Cup 2026, FIFA has tried its hand at dynamic pricing and acting as a secondary seller. The tactic has seen a ticket listed for over $2 million, but many games seem undersold. What's going on?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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