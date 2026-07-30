WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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30.07.2026 17:11:20
World Cup sell off: Has FIFA finally gone too far?
A new FIFA proposal to sell off a stake in the World Cup has been met with fury in the football world. Under Gianni Infantino’s presidency, FIFA has become increasingly profit-driven, but is this too much?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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