WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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05.08.2026 12:23:19
World Cup sell-off: Has FIFA finally gone too far?
A new FIFA proposal to sell off a stake in the World Cup has been met with fury in the football world. Under Gianni Infantino’s presidency, FIFA has become increasingly profit-driven, but is this too much?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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